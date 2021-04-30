Лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Душанбе 16-17 сентября

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидеры всех государств - членов ШОС подтверждают свое участие в саммите организации, который пройдет в очном формате в Душанбе 16-17 сентября. Об этом заявил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"В рамках очередного заседания Совета национальных координаторов продолжилась работа по подготовке юбилейного заседания Совета глав государств - членов ШОС, которое будет посвящено 20-летию создания организации, - сказал он. - По информации председателей, на сегодняшний день все государства-члены подтвердили участие в саммите в Душанбе в очном режиме 16-17 сентября. Все лидеры готовы ехать".

Хакимов отметил, что саммит будет включать обширную культурную программу. "Таджикское председательство готовит и активно занимается сбором материалов для хроникально-документального фильма. На двадцатилетие организации будет [выпущена] юбилейная медаль ШОС, как это было и на десятилетие", - рассказал дипломат.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).