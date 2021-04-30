Курц предложил Путину рассмотреть Вену в качестве места проведения встречи с Байденом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил рассмотреть вопрос о проведении в Вене возможной встречи президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора Путина и Курца.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Президенты России и США провели 13 апреля разговор по телефону. По данным пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.