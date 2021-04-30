Путин обсудил с Курцем борьбу с коронавирусом, ситуацию в Белоруссии и на Украине

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, а также затронули ситуацию на Украине и в Белоруссии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

В беседе, которая состоялась по инициативе Вены, были "рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества".

"По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений, - добавили в Кремле. - При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны".

Затрагивался в беседе и вопрос об осужденном в России Алексее Навальном.