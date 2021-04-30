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Заседание контактной группы ШОС - Афганистан планируется в июле в Душанбе

Встреча планируется в очном формате

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Заседание контактной группы ШОС - Афганистан планируется провести в очном формате в Душанбе в июле. Об этом сообщил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Запланировано заседание контактной группы ШОС - Афганистан в июле. Учитывая нормальную ситуацию в Таджикистане, все планируется в очном формате", - сказал он.

Контактная группа ШОС - Афганистан создана в 2005 году. Ее деятельность была заморожена в начале 2009 года и возобновлена лишь в октябре 2017 года. Совет глав государств - членов ШОС в июне 2019 года в Бишкеке принял дорожную карту дальнейших действий контактной группы.

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