МИД назвал решение США ограничить оказание консульских услуг проявлением неэффективности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Решение посольства США ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в РФ выглядит как проявление неэффективности американских дипслужб. Об этом говорится в распространенном в пятницу в соцсетях МИД РФ сообщении.

"На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с. г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", - отметили в министерстве.

В дипведомстве напомнили, что и ранее визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула составляло до года. В этой связи в МИД РФ предположили, что блокировка адекватной консульской работы диппредставительства США в последние годы свидетельствует о том, что американские дипломаты занимались в России отнюдь не только дипломатической работой.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве". "Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший дефицит и возобновить нормальную консульскую работу", - пояснили в дипведомстве.

В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

О санкциях США и контрмерах

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также было объявлено о высылке из Вашингтона 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.