В МИД РФ заявили, что обострение на границе Киргизии и Таджикистана не обсуждалось в ШОС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совета национальных координаторов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не обсуждали обострение обстановки на киргизо-таджикской границе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов по итогам мероприятия.

"Нет, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация в районе спорного водозабора "Головной", расположенного на границе Таджикистана и Киргизии, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух государств. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших.