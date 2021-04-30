Посольство России призвало добиться от Украины расследовать трагедию в Одессе 2 мая

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Киеве обращает внимание международных организаций на необходимость добиться от украинской власти полного расследования обстоятельств событий в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Соответствующее заявление российское дипломатическое представительство обнародовало в пятницу на своем официальном сайте по случаю седьмой годовщины трагедии.

"Призываем международную общественность и правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на "майдане", убийства и преследования журналистов, внесудебные расправы над политическими оппонентами", - говорится в сообщении.

В посольстве обратили внимание на то, что расследование не проведено в полной мере, несмотря на большой объем общеизвестных материалов и фактов. "Несмотря на широкий общественный и международный резонанс, вызванный этим варварским преступлением, его расследование не было должным образом организовано. Несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, за прошедшие годы следственными органами так и не были представлены выводы обо всех обстоятельствах произошедшего, а виновные в гибели людей не понесли заслуженного наказания", - отметили российские дипломаты.

Они также напомнили, что претензии к ходу расследования и судебным разбирательствам к Киеву предъявлялись со стороны ООН и Запада. "Согласно заключению Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и международной консультативной группы Совета Европы, украинская сторона не смогла гарантировать независимое и быстрое разбирательство, не обеспечила надлежащую защиту участников процесса и судей от давления. УВКПЧ отмечает полную безнаказанность по этому делу и подчеркивает, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия. Также без ответа остался призыв генерального секретаря ООН к украинским властям провести всеобъемлющее расследование случившегося", - заявили в посольстве.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".