Россия запретила въезд главе Европарламента, прокурору Берлина и еще шести гражданам ЕС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - говорится в тексте документа.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон тем временем даже не пытается скрывать свой интерес в том, чтобы вновь превратить Европейский континент в арену геополитического противостояния. "Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию миропорядка, основанного на правилах, подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - отметили в МИД РФ.