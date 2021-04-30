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МИД РФ предложил учредить медаль за вклад в отстаивание внешнеполитического курса России

Решение о награждении такой медалью сможет принимать министр иностранных дел

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МИД России предлагает учредить медаль "Посольский приказ", которой будут награждать лиц за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса РФ и укреплению связей с другими государствами. Об этом говорится в проекте, опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Нагрудной медалью Министерства иностранных дел Российской Федерации "Посольский приказ" награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса Российской Федерации, за многолетнюю дипломатическую службу и за вклад в укрепление дружественных связей Российской Федерации с другими государствами", - говорится в опубликованном проекте положения о награде.

Уточняется, что решение о награждении такой медалью сможет принимать министр иностранных дел РФ по представлению заместителей министра.

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