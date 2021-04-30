Захарова заявила, что Россия никому не угрожала санкциями

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия не использовала ответные санкции как угрозу, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook , комментируя слова спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому был запрещен въезд на территорию РФ.

Ранее в пятницу МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список из восьми граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. Помимо спикера Европарламента, в список вошли, в частности, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Позже Давид Сассоли в ответ на решение Москвы заявил, что "никакие санкции или угрозы" с российской стороны не заставят Европарламент умолкнуть. "Нас тоже, - отметила Захарова. - А мы разве угрожали?".