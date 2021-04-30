{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова заявила, что Россия никому не угрожала санкциями

МИД России ранее опубликовал заявление, в котором приводился список из восьми граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия не использовала ответные санкции как угрозу, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому был запрещен въезд на территорию РФ.

На эту тему

Ранее в пятницу МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список из восьми граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. Помимо спикера Европарламента, в список вошли, в частности, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Позже Давид Сассоли в ответ на решение Москвы заявил, что "никакие санкции или угрозы" с российской стороны не заставят Европарламент умолкнуть. "Нас тоже, - отметила Захарова. - А мы разве угрожали?".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Кризис на Украине
МИД РФ призвал ОБСЕ и СЕ требовать от Киева расследования событий в Одессе в 2014 году
Такие преступления не должны сойти с рук их организаторам, отметили в ведомстве
Читать полностью