Активисты в США потребовали прекратить поддерживать Киев в годовщину трагедии в Одессе

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Представители общественных организаций в США, ежегодно проводящих акции солидарности с жертвами трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, потребовали от Вашингтона в преддверии седьмой годовщины тех событий прекратить поддерживать украинские власти. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном представителями данных организаций в пятницу.

Представители организаций "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" и "Помни Одессу: солидарность с антифашистским народом Украины" намерены провести в Нью-Йорке и Ричмонде акции в память о погибших в одесском Доме профсоюзов. Их участники планируют продемонстрировать американцам фотографии жертв правых радикалов и рассказать о событиях 2 мая 2014 года.

В преддверии годовщины указанные организации распространили призыв к американским властям "прекратить поддерживать киевский режим" и "остановить все американские войны и санкции". "Мы призываем положить конец военной поддержке украинского правительства, которое ведет войну против своего народа в Донбассе, отказавшегося от власти правых радикалов", - говорится в обращении. Там же содержится призыв прекратить финансирование Киева и провести объективное международное расследование событий в Одессе.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.