Постпред РФ: стороны иранской ядерной сделки подведут промежуточные итоги переговоров

ТАСС, 1 мая. Представители стран - участниц Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) в субботу подведут промежуточные итоги переговоров по вопросу полного восстановления иранской ядерной сделки. Об этом написал в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Сегодня участники СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) подведут промежуточные итоги венских переговоров по полному восстановлению ядерной сделки", - сообщил он.

С начала апреля 2021 года в Вене состоялось несколько очных заседаний Совместной комиссии для обсуждения перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное, эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Комиссия за это время создала три рабочие группы: по вопросам снятия санкций США с Ирана, по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере, по вопросам согласования последовательности шагов для восстановления реализации соглашения.

Ранее Ульянов положительно оценивал ход переговоров. Он сообщал, что участники комиссии переходят к согласованию проектов необходимых решений для восстановления реализации СВПД.