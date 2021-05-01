Путин продлил срок полномочий заместителю министра иностранных дел Сергею Вершинину

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на один год срока полномочий заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел Российской Федерации Вязалову Сергею Юрьевичу", - говорится в документе.

Вершинин родился в 1954 году, должность замглавы МИД занимает с 27 марта 2018 года. Вязалов родился в 1956 году, в должности генерального директора МИД РФ он с августа 2015 года.