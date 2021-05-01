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Путин продлил срок полномочий заместителю министра иностранных дел Сергею Вершинину

Он занимает эту должность с 27 марта 2018 года
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на один год срока полномочий заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел Российской Федерации Вязалову Сергею Юрьевичу", - говорится в документе.

Вершинин родился в 1954 году, должность замглавы МИД занимает с 27 марта 2018 года. Вязалов родился в 1956 году, в должности генерального директора МИД РФ он с августа 2015 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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