Путин утвердил Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, курирующего вопросы физической культуры, спорта и казачества, атаманом Кубанского войскового казачьего общества. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить Власова Александра Ивановича атаманом Кубанского войскового казачьего общества", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В декабре 2020 года Власов был избран президиумом войскового сбора атаманом Кубанского казачьего войска. На должность вице-губернатора Краснодарского края, курирующего вопросы физической культуры, спорта и казачества, он был назначен в сентябре 2020 года в ходе формирования новой команды администрации края после избрания Вениамина Кондратьева губернатором на второй срок. Ранее Власов был заместителем главы администрации Гулькевичского района.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют историческое значение, так как основание региона связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. По данным сайта Кубанского казачьего войска, на 2021 год численность казаков в регионе составляет более 55 тыс. человек. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество задействуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т. д. Власти региона принимают различные меры для поддержки и развития казачества.