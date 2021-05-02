МИД КНДР пообещал ответить на враждебную политику США по отношению к Пхеньяну

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. КНДР считает, что администрация президента США Джо Байдена настроена на продолжение враждебной политики в отношении Пхеньяна, в связи с чем северокорейская сторона будет вынуждена принять ответные меры. Об этом говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына, текст которого опубликовало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Недопустимо, чтобы лидер США в своем первом политическом выступлении именно так разъяснил свою позицию КНДР. Его заявление четко отражает намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США более полувека. Теперь, когда стала ясна основная идея новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации", - говорится в заявлении.

Байден в минувшую среду в своем выступлении перед членами обеих палат американского Конгресса заявил, что Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана. Он отметил, что США намерены использовать методы "дипломатии и твердого сдерживания". "Дипломатия США - это фальшивая вывеска для сокрытия их враждебных действий", - подчеркнул Квон Чжон Гын. Он также назвал большой ошибкой недавние заявления президента США.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее нынешняя администрация президента США сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что администрация Байдена собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.