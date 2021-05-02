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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Эксперт: у Киргизии и Таджикистана нет ресурсов для затягивания приграничного конфликта

Как отметил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, нарастание напряженности на границе грозит обернуться волнениями в обеих странах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном не затянется надолго и не перейдет в тлеющую фазу - у сторон нет ресурсов, чтобы продолжать противостояние. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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"Я надеюсь, что приграничное противостояние Киргизии и Таджикистана не превратится в тлеющий конфликт, - сказал Быстрицкий. - Сейчас власти хотят как можно скорее его урегулировать мирным способом, поскольку ни у одной из сторон нет сил для его эскалации. Это немыслимо. И у Бишкека, и у Душанбе нет ресурсов для масштабного противостояния".

Аналитик обратил внимание на то, что нарастание напряженности на границе грозит обернуться общественно-политической нестабильностью и волнениями в обеих странах. Этот фактор также подталкивает киргизское и таджикское руководство к скорейшему урегулированию конфликта, констатировал эксперт. Несмотря на наличие политической воли на урегулирования приграничного кризиса с обеих сторон, существуют и факторы, которые осложняют процесс примирения, отметил эксперт. Как обратил внимание собеседник агентства, киргизско-таджикский конфликт вызван проблемой распределения водных ресурсов, которая существует уже на протяжении многих веков.

"Душанбе и Бишкек пытаются всячески примириться, но это требует очень большого мужества и очень сильной властной вертикали с учетом настроений на местах, людей, которые живут в приграничных регионах. <...> Там есть реальные и довольно многочисленные жертвы, - продолжил Быстрицкий. - Поэтому усмирить там людей будет довольно сложно. Они живут просто своей естественной жизнью. И в их жизни этот конфликт из-за воды всегда присутствовал и продолжает присутствовать".

При этом аналитик подчеркнул, что все соседние страны выступают за скорейшее урегулирование конфликта, а путем к достижению договоренностей должны стать демаркация границы и установление механизма распределения водных ресурсов.

Теги
КиргизияТаджикистанРоссияОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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