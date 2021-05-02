Захарова заявила, что Британия обвиняет Россию в собственных грехах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала Антония Великого в ответ на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможности создания в Группе семи (G7) механизма по борьбе с якобы распространяемой Россией дезинформацией и указала, что британцы обвиняют Россию в своих же грехах.

"В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы, - написала Захарова в воскресенье на своей странице в Facebook. - Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовали Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну".

Рааб в воскресенье в интервью агентству Reuters заявил, что Соединенное Королевство, которое в 2021 году председательствует в G7, надеется убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел G7 будет проходить в Лондоне с 3 по 5 мая.