Толстой считает, что виновники трагедии в Одессе предстанут перед международным трибуналом

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Европейские структуры продолжают игнорировать трагические события, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года, но виновные в гибели людей в Доме профсоюзов понесут ответственность, их ждет международный трибунал. Такое мнение выразил в воскресенье в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.

Он констатировал, что "международные европейские структуры вот уже семь лет закрывают глаза на эту ситуацию". При этом "лица, которые могут быть причастны к атаке на Дом профсоюзов, сегодня вполне легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации, их там внимательно слушают и кивают". По мнению Толстого, "ситуация с игнорированием трагедии в Одессе - очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур".

"Я уверен, рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Их ждет международный трибунал", - написал Толстой.

Он напомнил, что "МИД России призвал ОБСЕ и Совет Европы требовать от Киева расследования трагедии 2 мая 2014 года". "48 погибших, более 200 пострадавших, а виновные так и не найдены, не привлечены к ответственности. При этом под следствием оказались выжившие сторонники "антимайдана", - отметил Толстой.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщил, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".