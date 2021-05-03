Захарова: Москва пока рассматривает сценарий отключения от SWIFT как гипотетический

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия ведет работу по минимизации ущерба на случай ограничения доступа к международным финансовым инструментам, но пока рассматривает сценарий отключения от системы межбанковских платежей SWIFT как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT , опубликованном в понедельник.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, - отметила Захарова. - Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам". По словам представителя МИД, "Систему передачи финансовых сообщений" ЦБ можно привести в качестве примера альтернативных инструментов, сейчас обсуждают варианты ее сопряжения с иностранными аналогами - китайскими CUP и CIPS, европейской SEPA, иранской SEPAM.

Она указала, что в настоящее время развивается сотрудничество между российской платежной системой МИР и иностранными аналогами (например, речь идет о китайской UnionPay, японской JCB и международной Maestro). Эти карты действуют как в России, так и за рубежом. Однако, по словам Захаровой, пока преждевременно говорить о конкретных сроках завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки, поскольку это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс.

"Параллельно в России активно изучаются возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, потенциал их задействования для повышения устойчивости, стабильности и независимости национальной финансовой системы и средств платежа при четком понимании, что цифровые денежные средства могут в перспективе стать фундаментом обновленной международной финансовой системы и трансграничных расчетных операций", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". За утверждение резолюции на сессии в Брюсселе 29 апреля проголосовали 569 депутатов Европарламента из 682 присутствовавших, против - 67.