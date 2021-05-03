Володин сообщил, что Дума в течение недели подготовит план реализации послания президента

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Госдума подготовит детальный план реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет приоритетом для работы депутатов. Об этом сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения", - цитирует Володина официальный сайт Госдумы. "Для нас это приоритет в работе Государственной думы", - подчеркнул он.

Перечень утвержденных главой государства поручений по реализации послания был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Президент, в частности, до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию от 21 апреля этого года.

Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти, есть также рекомендации регионам и так далее.