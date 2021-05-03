Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко стал кандидатом на праймериз "Единой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, который курирует в городском правительстве вопросы ЖКХ и благоустройства, зарегистрирован в качестве кандидата на предварительном голосовании (праймериз) партии "Единая Россия" по выборам в петербургское законодательное собрание. Соответствующие данные опубликованы на сайте предварительного голосования партии.

"Бондаренко Николай Леонидович, Санкт-Петербург, одномандатный избирательный округ №12, беспартийный", - сказано на сайте праймериз.

Николай Бондаренко является вице-губернатором Санкт-Петербурга с июня 2015 года. До этого он возглавлял администрацию Пушкинского района города.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако 28 апреля на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.