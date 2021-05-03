Чижов разъяснил Евросоюзу принятые Россией ответные меры на санкции ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя, и подчеркнул важность выправления двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении постоянного представительства России при ЕС.

"3 мая состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне", - говорится в заявлении.

"Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - отметили в дипмиссии.

Российская миссия отметила, что в ходе беседы обсуждалось состояние отношений России и Евросоюза и ее участники "выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению".

Протест ЕС

Ранее внешнеполитическая служба ЕС распространила свое заявление, в котором подчеркнула, что европейская сторона выразила осуждение и неприятие действий России. По мнению Брюсселя, российские санкции против ЕС "лишены юридических оснований", а кумулятивный эффект от этих санкций, наряду с высылкой чешских дипломатов и мер, которые приняты в России против "недружественных государств", еще больше осложнит отношения ЕС с Россией.

Ранее представитель дипслужбы ЕС Петер Стано сообщил, что главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в отношениях с Россией на заседании Совета ЕС в Брюсселе 10 мая, а также эта тема будет вынесена на встречу глав МИД стран "семерки" в Лондоне 3-5 мая.

Контрсанкции России

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.