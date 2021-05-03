В России надеются, что западные страны примут участие во встрече СБ ООН по Украине

ООН, 3 мая. /ТАСС/. Москва надеется, что представители Украины и западных стран примут участие в неформальной встрече Совбеза ООН по расследованию пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом написал в понедельник в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Встреча по инициативе России запланирована на 5 мая в формате "формулы Арриа", то есть, в ней могут принять участие представители любых стран, а также гражданского сообщества.

"Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица", - отметил он.

"Надеемся, что мужества поучаствовать в нашем мероприятии хватит и у наших западных коллег, традиционно выгораживающих Киев, - указал Полянский. - Будем приветствовать и участие представителей постпредства Украины, однако надежды на это мало - в последнее время они такие встречи своим присутствием не удостаивают, четко показывая, что их интересует не диалог, а лишь пропаганда своих установок на ооновской площадке".

Он также сообщил, что в ходе заседания по видеосвязи выступят Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, "непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года". "Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве", - добавил дипломат.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщил, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".