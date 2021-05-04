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Глава Заксобрания Петербурга подал документы на праймериз ЕР по выборам в парламент города

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в городской парламент. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе петербургского заксобрания.

"Вячеслав Макаров подал документы на праймериз "Единой России" по третьему избирательному округу. [Он] намерен возглавить общегородскую часть списка "Единой России" на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что Макаров обратится в президиум регионального политического совета, чтобы возглавить общегородскую часть списка партии на выборах депутатов петербургского парламента.

В конце апреля Макаров подал документы для участия в праймериз единороссов по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу по спискам партии от Санкт-Петербурга.

Участие в праймериз является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Они пройдут по всей России с 24 по 30 мая, голосование проведут в онлайн-формате.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако 28 апреля на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

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