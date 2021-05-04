Посольство РФ расценило вызов российского посла в МИД Франции как часть демарша

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Посольство России во Франции расценило как часть согласованного странами ЕС демарша вызов во французский МИД 3 мая российского посла Алексея Мешкова. Об этом говорится в комментарии посольства РФ, полученном во вторник представительством ТАСС.

"Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС", - отметили в дипломатическом представительстве.

"Посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу. Он особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта с.г., когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц. Посол также подчеркнул, что власти ЕС неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков, в т.ч. и от включения в них парламентариев", - указали в посольстве.

"Что же касается указа президента от 23 апреля с.г., то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Поводить или не проводить недружественную в отношении России линию зависит от них самих", - указывается в заявлении.

"В любом случае антироссийская истерия в Брюсселе и ряде других европейских столиц отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза", - подчеркнуло российское дипломатическое представительство в Париже.