Лавров отправится в Ереван, где обсудит выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибудет в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении. Затем, 10-11 мая, глава российского МИД также посетит с рабочим визитом Баку.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в ходе контактов предполагается "обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене". Но приоритетной темой переговоров станет выполнение имеющихся договоренностей по Нагорному Карабаху. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху", - отметила Захарова.

Ситуация в Нагорном Карабахе остается предметом активных контактов Лаврова. 1 апреля он провел в Москве раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Арой Айвазяном. Нагорнокарабахская проблематика обсуждалась и на встрече Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране. Также в апреле российский министр обсудил с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли сотрудничество по оказанию помощи пострадавшим в зоне конфликта в Карабахе.

Развитие событий в Карабахе

Положение в Нагорном Карабахе сейчас оценивается как спокойное. В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 апреля было "с удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной". Подобные оценки ситуации озвучивались и ранее в телефонном разговоре Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эффективность продолжающей работу миротворческой миссии РФ Пашинян вновь подчеркнул на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В то же время армянская сторона утверждает, что Баку не выполняет положения восьмой статьи трехстороннего заявления от 9 ноября - об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. Ереван уже давал понять, что считает именно этот вопрос одним из ключевых при реализации договоренностей по Карабаху. Пашинян ранее выражал благодарность России за усилия, которые в Москве "прилагают для того, чтобы решить этот вопрос". Вероятно, эта тема вновь будет поднята в ходе встреч главы российского МИД в Ереване.

Также продолжается работа трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. С российской стороны отмечался конструктивный настрой Баку и Еревана при работе в этом формате.

Внеочередные выборы в Армении

Пашинян 25 апреля ушел в техническую отставку, став исполняющим обязанности премьер-министра, для проведения в республике досрочных парламентских выборов. После прохождения определенных политических процедур они могут состояться, по заявлению Пашиняна, 20 июня. Российская сторона подчеркивала, что рассматривает февральские события в Армении, которые привели к обострению политического кризиса в стране и объявлению о досрочных выборах, как внутреннее дело республики. "Мы выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - отметила Захарова на одном из брифингов.

Визит Лаврова состоится между двумя специальными заседаниями парламента Армении, на которых рассматривается вопрос избрания нового премьер-министра и по итогам которых ожидается роспуск законодательного органа. Можно ожидать, что российского министра в ходе визита проинформируют о политической ситуации в республике.

Поставки и производство "Спутника V"

В апреле в Армению была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а позднее стороны договорились о приобретении Ереваном 1 млн доз препарата. Как подчеркнул Пашинян, в республике с большим доверием относятся к "Спутнику V".

Также в Армении заявили, что ведут переговоры с Россией о налаживании на территории республики производства российского препарата с перспективой выпуска до 100 тыс. доз в месяц. При этом на данный момент эпидемическая ситуация в стране остается напряженной. Как ожидается, в ходе визита Лаврова стороны уделят внимание развитию сотрудничества на этом направлении.

Отношения стратегического союзничества

Двусторонняя повестка России и Армении, которой Лавров также планирует уделить внимание в Ереване, характеризуется многоаспектностью и большой нормативно-правовой базой. Между странами заключено 270 различных договоров и соглашений, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии 2000 года. Россия также является главным торговым партнером Армении и лидирует по инвестициям в экономику республики.

Кроме того, страны активно взаимодействуют на многосторонних площадках, являясь членами СНГ, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.