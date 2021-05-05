Ведомства к 15 сентября представят отчет о работе "социального казначейства"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральную налоговую службу и ПФР ответственными за переход к предоставлению по принципу одного окна мер социальной поддержки в формате "социального казначейства", говорится в поручениях по выполнению мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании парламенту. Документ опубликован в среду на сайте кабинета министров.

"За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате одного окна через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации - он должен осуществиться до конца 2022 года - будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР", - говорится в перечне поручений. В нем уточняется, что отчет о работе ведомства должны представить до 15 сентября 2021 года.

К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнению поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат должен стать доступным до конца 2023 года.

По итогам послания Путин поручил кабинету министров обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. До конца 2022 года власти должны перейти к предоставлению по принципу одного окна мер социальной поддержки граждан в формате "социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации.