Лавров: у России есть идеи по возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

"Мы озабочены отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры. Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи. Сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение", - сказал Лавров.

"Нам очень важны ваши оценки ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африке. Прежде всего, конечно же, в Палестине", - подчеркнул министр, обращаясь к палестинскому коллеге.

"Устойчивые и конкретные" контакты

После завершения переговоров Лавров заявил, что Россия работает над организацией заседания "квартета" по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ООН, Евросоюз) на уровне глав МИД. "Для того чтобы активизировать данную площадку, мы сейчас работаем с другими участниками "квартета" над рассмотрением возможности организовать заседание "четверки" на уровне министров иностранных дел", - сказал он.

Россия считает необходимым налаживать более "устойчивые и конкретные" контакты между представителями "квартета" и Лиги арабских государств, добавил министр.

В апреле спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в ходе телеконференции спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) озвучил позицию Москвы о необходимости скорейшего проведения министерской встречи "четверки".

Москва рассчитывает, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, так как ситуация на земле требует ответственных и скорых решений, заявил Лавров. "Мы поддерживаем инициативу президента [Палестины] Махмуда Аббаса о подготовке международной конференции. Как я уже сказал, эта инициатива была еще в свое время выдвинута российской стороной. Она в принципиальном плане одобрена Советом Безопасности [ООН]. Конечно, она нуждается в тщательной подготовке. Думаю, что по линии "квартета" и в рамках взаимодействия "квартета" с Лигой арабских государств такую подготовку осуществить вполне реально. Будем надеяться, что никто не будет использовать предлоги для того, чтобы эту работу затягивать, потому что ситуация на земле, конечно же, требует быстрых и ответственных решений", - сказал Лавров.

Содействие диалогу Палестины и Израиля

Также, по словам Лаврова, Россия подтверждает готовность содействовать диалогу Палестины и Израиля для решения всех фундаментальных вопросов. "Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании. У нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа, - сказал он. - Мы подчеркнули готовность всесторонне содействовать налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса".

Россия исходит из того, что нормализация отношений между рядом арабских государств и Израилем не должна "маргинализировать палестинскую проблему, понижать внимание и ответственность мирового сообщества за выполнение соответствующих решений ООН", отметил Лавров.

Заседание межправкомиссии по экономике

Россия рассчитывает в ближайшее время провести заседание совместной с Палестиной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил Лавров. "Как только позволит эпидемиологическая обстановка, рассчитываем провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть целый ряд перспективных проектов, которые мы уже достаточно давно собираемся реализовать. Надеюсь, что это состоится в самое ближайшее время", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что на сегодняшних переговорах стороны также обсудят "дополнительные шаги, которые позволят России продолжить и нарастить помощь" Палестине в борьбе с коронавирусом.