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Визит председателя Нацсобрания Армении в Москву запланирован на 16-18 мая

В МИД РФ, информируя об этом визите, подчеркнули, что межпарламентские связи России и Армении развиваются

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян посетит Москву с официальным визитом 16-18 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Развиваются межпарламентские связи [России и Армении]. Делегация Федерального собрания Российской Федерации посетила 24 апреля памятные мероприятия в Ереване, посвященные геноциду армянского населения в годы Первой мировой войны. На 16-18 мая запланирован официальный визит в Москву председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна", - говорится в документе.

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