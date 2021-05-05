Опрос: Зеленский и Бойко остаются главными претендентами на пост президента Украины

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко остаются главными фаворитами президентских выборов в стране, если бы они состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные опроса "Украинской социологической группы, опубликованные в среду.

Согласно опросу, Зеленский бы набрал 23,8% голосов избирателей, Бойко - 18,2%. За ними следуют экс-президент Петр Порошенко- 17,4%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 12,4%, глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 6,4%, экс-премьер и председатель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман - 5,1%, спикер Рады Дмитрий Разумков - 4,6%.

Президентская партия "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" также являются лидерами на выборах в Раду. По данным опроса "Украинской социологической группы", если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии. По результатам опроса, в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы "Слуга народа" - 21,2% голосов избирателей, ОПЗЖ (глава политсовета партии Виктор Медведчук) - 18,5%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 16,6%, "Батькивщина" - 12,7%.

Социологи с 27 апреля по 2 мая опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий.

Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, также показал, что во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко.