Лавров заявил, что Россия поможет Палестине в подготовке дипломатов и правоохранителей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия будет помогать Палестине в подготовке дипломатических и правоохранительных кадров. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

"Договорились продолжать подготовку палестинских кадров за счет средств федерального бюджета по линии Минобрнауки РФ. Мы также оказываем содействие в подготовке сотрудников правоохранительных органов Палестины", - сказал он.

"Говорили мы и о том, чтобы оказать содействие МИД Палестины в подготовке кадров, прохождении специальных курсов по различным аспектам дипломатической деятельности. Мы такое содействие окажем в самое ближайшее время", - добавил министр.