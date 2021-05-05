Хуснуллин заявил, что Крым обеспечили водой на ближайшие годы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону необходимо искать новые источники водоснабжения, заявил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с рабочей поездкой.

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что среди вариантов для обеспечения Крыма водой рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды. Кроме того, ключевыми вопросами остаются замена трубопроводов и снижение потерь, а также совершенствование системы учета.

По словам вице-премьера, Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов.

"Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей", - сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. "Геноцид, да, поддерживаю", - заметил Хуснуллин.

Крайние меры

Как сообщил вице-премьер, окончательное решение по строительству опреснительной установки в Крыму пока не принято, этот способ получения воды будет крайней мерой.

"Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант она у нас в программе есть. Если будет не хватать воды - будем использовать эту систему", - сказал он.

Ранее сообщалось, что опреснительную установку в Ялте планируется построить в конце 2022 - начале 2023 года. Рассматривалась возможность строительства установки и в Сакском районе для удовлетворения нужд Симферополя.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб.м в сутки.