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Пандемия COVID-19
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Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства "Спутника V" в Турции

Стороны также затронули вопрос поставок российской вакцины в республику с мая
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду обсудили возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на турецких предприятиях и поставки этого препарата в Турцию с мая.

"Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора лидеров. По ее данным, "подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении".

"Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", - отметили в Кремле, добавив, что "прорабатываются также возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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