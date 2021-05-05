Путин и Эрдоган обсудили нагорнокарабахское урегулирование

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Затронута проблематика нагорнокарабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

В январе 2021 года в Агдамском районе Азербайджана открылся совместный российско-турецкий мониторинговый центр для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.