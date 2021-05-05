РФ и Турция выразили настрой на координацию работы по продвижению межсирийского диалога

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопрос сирийского урегулирования. Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию работы для продвижения межсирийского диалога, сообщила пресс-служба Кремля в среду.

"Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле отметили, что в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган продолжили рассмотрение актуальной региональной проблематики. "Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии", - подчеркнули в пресс-службе российского лидера.

Ситуация в Ливии

В Кремле отметили, что Россия и Турция будут продолжать поддержку усилий Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии с учетом интересов основных политических сил и регионов этой страны.

"При обсуждении ситуации в Ливии условлено и впредь поддерживать усилия Правительства национального единства по укреплению целостности страны при должном учете интересов основных политических сил и регионов", - говорится в сообщении.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, пока в октябре прошлого года в Женеве не было подписано соглашение о прекращении огня.

В начале февраля текущего года после переговоров при посредничестве ООН были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Главная задача новых органов власти в Триполи - объединение разрозненных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.

Развитие российско-турецкого диалога

"Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Эрдоган регулярно общаются, затрагивая темы как двусторонней, так и международной повестки дня. Как сообщала пресс-служба Кремля, предыдущий телефонный разговор лидеров России и Турции состоялся в апреле. Тогда главы государств обсуждали в том числе борьбу с распространением коронавируса, урегулирование в Нагорном Карабахе, ситуацию в Ливии и Сирии, подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.