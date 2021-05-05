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Политический кризис в Мьянме

В посольстве России в Мьянме усилили меры безопасности

В диппредставительстве уточнили, что поддерживают "плотный контакт с находящимися в Мьянме российскими гражданами"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Меры безопасности в посольстве России в Мьянме усилены в условиях сохраняющейся сложной внутриполитической ситуации в республике. Об этом в среду сообщили ТАСС в диппредставительстве.

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В посольстве также уточнили, что поддерживают "плотный контакт с находящимися в Мьянме российскими гражданами". "При необходимости им даются разъяснения относительно имеющихся возможностей выезда из страны", - добавили там.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убито почти 770 участников движения протеста.

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РоссияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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