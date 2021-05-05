Эксперт считает, что Байден и Путин на встрече обсудят восстановление диппредставительств

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне во время европейского турне главы Белого дома состоится, если не возникнет новой кризисной ситуации в отношениях, однако при текущем уровне двустороннего взаимодействия государств ожидать прорыва или даже субстантивных договоренностей не приходится. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Если не будет какого-то нового серьезного кризиса в отношениях и значительной эскалации - резкого обострения ситуации на границе с Украиной или каких-то очень серьезных недружественных действий США в отношении России, - то встреча состоится, поскольку обе стороны в ней заинтересованы и уже заявили о том, что они начинают работу по ее подготовке, - отметил эксперт. - Но ожидать, что будут подписаны какие-то судьбоносные соглашения, конечно, нельзя. На это нет времени. Да и к тому же отношения находятся не в том состоянии, которое позволило бы рассчитывать на какой-то прорыв".

Спектр вопросов

Собеседник агентства обратил внимание на широкий круг тем, который могут затронуть два президента. Среди наиболее вероятных пунктов повестки - "вопросы, касающиеся восстановления тех каналов взаимодействия, которые очень сильно пострадали в последние годы". Так, по мнению эксперта, Путин и Байден затронут координацию в дипломатической сфере, "чтобы поставить точку в текущей дипломатической войне и восстановить - хотя бы частично - российские и американские дипломатические представительства". "В идеале на этой встрече лидеры могли бы провести такой полный обзор состояния отношений, включая в первую очередь вопросы безопасности, контроль над вооружениями после СНВ-З, возможно, вопросы стратегической стабильности, а также те кризисные ситуации, где требуется российско-американское взаимодействие", - подчеркнул Кортунов.

Кроме того, по словам эксперта, на этой встрече главе Белого дома предстоит поставить обязательный "набор вопросов", которые позволят ему избежать обвинений в Вашингтоне, что он в контактах с российским лидером "идет по стопам предшественника Дональда Трампа". "Так или иначе он будет затрагивать вопросы Украины, высказывать американскую позицию в отношении этого конфликта. Он будет ставить вопрос о так называемом российском вмешательстве в политические процессы Соединенных Штатов. Возможно, он будет ставить вопрос о правах человека - в первую очередь о судьбе блогера Алексея Навального". С российской стороны аналитик также не исключил "дискомфортных для американского президента" тем, которые, по его оценке, будут декларироваться в формате позиции и не смогут привести к непосредственным договоренностям из-за принципиального расхождения с подходами США.

По словам аналитика, с учетом текущего контекста взаимодействия двух стран наиболее содержательным исходом предстоящей встречи могло бы стать принятие "общей политической декларации о стремлении к стабилизации отношений" с проработкой определенных договоренностей соответствующими ведомствами, а рассчитывать на большее сегодня не приходится. "Если эта встреча состоится, она, конечно, будет очень полезной, потому что позволит выявить те сферы, где мы можем сотрудничать, те сферы, где мы сотрудничать не можем, и, может быть, наметить некую программу совместной работы на ближайшие месяцы. Если это получится, это уже будет очень большим успехом. А надеяться на чудо, наверное, не стоит", - пояснил Кортунов.

Новые векторы диалога

По мере развития текущего контекста взаимодействия США и России аналитик не исключил, что на предстоящей встрече сторон на высшем уровне "могут выявиться новые точки соприкосновения". "Может повыситься, например, заинтересованность сторон в обсуждении Афганистана в связи с выводом войск США из республики, - пояснил Кортунов. - Я допускаю, что за этот месяц могут произойти какие-то события - скорее не в сфере двусторонних отношений, - которые потребуют реакций двух лидеров и каких-то, возможно, совместных либо параллельных действий. Тогда, конечно, эта повестка будет скорректирована с учетом текущей политической конъюнктуры".

Во вторник Байден заявил журналистам, что рассчитывает на личную встречу с Путиным во время своего рабочего визита в Европу в июне для участия в саммитах НАТО и Группы семи. Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.