Небензя: националисты на Украине обстреливают мирных жителей, включая женщин и детей

ООН, 5 мая. /ТАСС/. Националисты на Украине сражаются вместе с военными, часто нарушая режим прекращения огня. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества). Встреча проходит по инициативе российского постпредства.

"Там действует бесчисленное множество бригад, батальонов, других вооруженных формирований, которые действуют против тех украинцев, которые не разделяют их преступные ценности", - отметил он.

"Украинские националисты сейчас сражаются в Донбассе наравне с украинской армией, открыто не подчиняясь военным приказам, часто нарушая договоренности о прекращении огня и обстреливая гражданских лиц, включая женщин и детей", - подчеркнул российский постпред.