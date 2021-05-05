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Выход России из Договора по открытому небу
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Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу

Его представят президенту для внесения в Госдуму
Самолет специального назначения Ту-214ОН Media_works/Shutterstock/Fotodom
Описание
Самолет специального назначения Ту-214ОН
© Media_works/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить это предложение президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее постановление от 4 мая опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

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"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <...> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияВыход России из Договора по открытому небу
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