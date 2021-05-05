Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви обсудили в среду палестино-израильское урегулирование и вопросы двусторонней повестки.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региона Ближнего Востока с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили комплекс вопросов дальнейшего укрепления дружественных российско-израильских отношений. "В частности, в преддверии праздничного как для России, так и для Израиля Дня Победы рассмотрены задачи двустороннего взаимодействия на различных международных площадках в целях противодействия героизации нацизма и искажения итогов Второй мировой войны", - указывается в документе.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с палестинским коллегой Риядом аль-Малики, по итогам которых заявил, что РФ подтверждает готовность содействовать диалогу Палестины и Израиля для решения всех фундаментальных вопросов.