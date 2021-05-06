Лавров в Ереване встретится с Пашиняном и главой МИД Армении

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который накануне прибыл в Ереван, проведет в четверг встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и главой МИД республики Арой Айвазяном. Затем, 10-11 мая, Лавров посетит с рабочим визитом Баку.

Как указали в дипведомстве, визит в Армению "является продолжением интенсивного российско-армянского политического диалога, ориентированного на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества, поддержание мира и стабильности в регионе".

Стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, регионального сотрудничества, внешнеполитической координации в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено теме Нагорного Карабаха.

Разговор о ситуации в Карабахе

"Одной из ключевых тем станет рассмотрение практических аспектов реализации заявлений президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая гуманитарное содействие пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе", - отметили на Смоленской площади.

В настоящий момент продолжается работа трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Также в регионе работают российские миротворцы. При этом Азербайджан и Армения в контактах с РФ на высоком и высшем уровне подтверждали, что обстановка в регионе остается спокойной. В то же время у сторон остаются спорные вопросы, в том числе связанные с исполнением заявлений лидеров трех стран.

Активные политические контакты

Политический диалог России и Армении, несмотря на связанные с пандемией ограничения, носит интенсивный характер, в том числе в части очных контактов. Президент России Владимир Путин в 2021 году дважды встречался в Москве с Пашиняном, четыре встречи на разных площадках с главой армянского правительства в 2020-2021 годах было у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Министры иностранных дел России и Армении шесть раз встречались в 2020 году и еще дважды - в 2021 году. Также в этом году прошли двусторонние консультации на уровне заместителей министров.

Кроме того, как указали в МИД, интенсивно развивается сотрудничество по линии российско-армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству: ее сопредседатели Алексей Оверчук и Мгер Григорян в нынешнем году встречались уже шесть раз, в том числе в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху.

"Развиваются межпарламентские связи. Делегация Федерального собрания Российской Федерации посетила 24 апреля памятные мероприятия в Ереване, посвященные геноциду армянского населения в годы Первой мировой войны. На 16-18 мая запланирован официальный визит в Москву председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна", - отмечается в сообщении российского дипведомства.

Успешное партнерство в разных сферах

Россия является ведущим внешнеэкономическим партнером Армении с долей во внешней торговле республики свыше 26%. "В условиях общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного снижения объемов торгового обмена. В 2020 году двусторонний товарооборот превысил $2,3 млрд, сократившись на 9,5%", - сообщили в МИД РФ.

Там указали, что идет взаимодействие в военно-технической и военно-политической сферах, оно способствует повышению безопасности Армении и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ, а на территории республики дислоцируется 102-я российская военная база.

Не менее актуально и партнерство в культурно-гуманитарной сфере. "В России получают высшее образование порядка 5 тыс. армянских граждан, из них более 2 тыс. - за счет федерального бюджета. Еще примерно столько же студентов обучается в Ереване в шести филиалах российских вузов и Российско-армянском университете. На 8-11 июня в Москве запланирован VII Российско-армянский молодежный форум", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также на Смоленской площади отметили региональные связи в гуманитарной сфере, в которые включены 70 субъектов РФ и почти все регионы Армении.

Накануне Дня Победы

Можно ожидать, что на встречах Лаврова в столице Армении стороны коснутся и темы сохранения исторической памяти. Визит главы российского МИД проходит накануне празднования 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Народ Армении принимал активное участие в борьбе с нацистами на поле боя: за годы войны в Красную армию были призваны более 600 тыс. армян. Более 70 тыс. были награждены орденами и медалями, 103 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Более 60 генералов - выходцев из Армении в годы войны командовали крупными армейскими соединениями.