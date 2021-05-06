Зампостпреда РФ: Запад "бесит", что правда о событиях на Украине проникает в ООН

ООН, 6 мая. /ТАСС/. Россия и дальше будет "бесить" западные страны, раскрывая правду о событиях на Украине в ООН. Об этом заявил в среду первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам неформальной встречи Совета Безопасности ООН по Украине. Встреча прошла по инициативе российского постпредства, на ней выступили очевидцы событий 2 мая 2014 года в Одессе.

В своем Telegram-канале дипломат написал, что в ходе встречи западные коллеги "даже не попытались вступить в диалог и порасспрашивать детали происходящего на Украине у тех, кто это знает лучше других". "В ответ на искренние и фактологические, не оставляющие нормального человека равнодушным рассказы свидетелей этих страшных событий, личные впечатления о пережитом мы услышали привычную западную мантру о наших деструктивных действиях против Украины", - указал Полянский.

"Зато правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН, - констатировал он. - Становится достоянием общественности, доходит до тех, кто готов разбираться в происходящем. И наших западных коллег это бесит, это было видно по тону выступлений".

"Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет. А вода, как известно, камень точит", - заключил зампостпреда РФ.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщил, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".