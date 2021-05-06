Посольство РФ напомнило США о незаконности присутствия американских сил в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Американское военное присутствие в Сирии незаконно, в связи с чем Вашингтон не имеет права критиковать РФ, которая действует там легитимно и по приглашению сирийских властей. Об этом заявило в среду на своей странице в Twitter российское посольство в США.

"Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным. Таким образом, у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства", - говорится в сообщении.

Так российская дипмиссия прокомментировала опубликованный во вторник доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, в котором утверждается, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм устранения конфликтных ситуаций. В докладе говорится, что, "хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось".

По версии американской стороны, нарушения касаются включения дополнительного транспортного средства в заранее организованную колонну патрулирования. Кроме того, коалиция якобы бывает уведомлена ненадлежащим образом о проезде военного транспорта или пролете истребителя из России в Сирию. В документе при этом отмечается, что "данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил".

Россия ведет в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических элементов и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. США, в отличие от России, находятся в Сирии без приглашения правительства этой страны.