Лавров: определяющие политику России люди не сомневаются в союзничестве с Казахстаном

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сомнения о союзничестве с Казахстаном никогда не прозвучат из уст лиц, определяющих политику России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому агентству "Хабар".

"Никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявления некоторых российских политиков об отношениях РФ и Казахстана.

"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что, если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли, - продолжил он. - Знаете, как у нас говорят: "Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой "оперы".

Лавров указал на то, что существующие между Россией и Казахстаном договоренности основаны на уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга. "Мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы, подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законами, являются частью международного права. Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, - это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами", - добавил министр.

Он выразил уверенность, что подобного рода высказывания, "подрывающие имеющуюся международно-правовую базу российско-казахстанских отношений, не будут обличены даже подобием реальной политики".