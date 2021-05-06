Путин поздравил с Днем Победы последнюю женщину-ветерана КНДР

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление с Днем Победы последней оставшейся в живых в КНДР женщине-ветерану Великой Отечественной войны 105-летней Ли Ен Сук. Фотография поздравительного послания главы российского государства размещена на странице посольства Росиии в КНДР в Facebook.

"Примите сердечные поздравления с праздником - Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны - самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека, - говорится в тексте поздравления. - Но Вы и Ваши товарищи, весь народ - с честью выполнили высокую освободительную миссию - сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг - бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям".

Президент пожелал ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление от Путина и букет от себя корейским коллегам передал посол России в КНДР Александр Мацегора.

В посольстве отметили, что Ли Ен Сук была бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавшей участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.