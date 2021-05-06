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В Ереване началась встреча глав МИД Армении и России

После переговоров с Арой Айвазяном Сергей Лавров проведет встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Встреча и.о. главы МИД Армении Ары Айвазяна и руководителя внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова началась в четверг в здании МИД республики в центре Еревана. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, Лавров подъехал к зданию ведомства вместе с армянским коллегой, с которым утром посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд.

После переговоров с Айвазяном российский министр проведет встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Затем, 10-11 мая, Лавров посетит с рабочим визитом Баку.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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