В Ереване началась встреча глав МИД Армении и России

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Встреча и.о. главы МИД Армении Ары Айвазяна и руководителя внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова началась в четверг в здании МИД республики в центре Еревана. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, Лавров подъехал к зданию ведомства вместе с армянским коллегой, с которым утром посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд.

После переговоров с Айвазяном российский министр проведет встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Затем, 10-11 мая, Лавров посетит с рабочим визитом Баку.