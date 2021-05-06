Лавров: Россия и Армения проведут консультации по европейской и евроатлантической тематике

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Россия и Армения планируют провести консультации по евроатлантической и европейской тематике. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и.о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

"По линии министерств иностранных дел у нас осуществляются регулярные, доверительные консультации по вопросам взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС. Планируются консультации и по европейской и евроатлантической тематике, а также по вопросам отношений наших стран с государствами Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна и проблематике Ближнего Востока и Севера Африки", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Москва и Ереван поддерживают интенсивный политический диалог, в том числе между президентом РФ Владимиром Путиным и и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, кроме того, недавно премьеры двух стран провели переговоры в Казани в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

Со своей стороны Айвазян заявил, что намерен обсудить с Лавровым политическую координацию и взаимодействие в сфере экономики. "Мы взаимодействуем посредством таких механизмов как межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, межпарламентская комиссия, а также комиссия по военно-техническому сотрудничеству", - добавил он.