Пекин обвинил Канберру в заморозке экономического диалога

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Австралийские власти должны нести всю ответственность за заморозку экономического диалога с Китаем, который "принял вынужденные меры" в ответ на давление Канберры. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы приняли вынужденные и обоснованные меры. Считаем, что Австралия должна взять на себя всю ответственность за последствия подобного решения, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - В последнее время австралийская сторона не принимала во внимание серьезную позицию Пекина, пренебрегая нашими многочисленными представлениями <...> и продолжала усиливать давление на китайско-австралийские проекты".

По словам дипломата, в последнее время Австралия "серьезно подорвала взаимное доверие". "Мы настаиваем, чтобы австралийская сторона отказалась от мышления времен холодной войны <...> и немедленно исправила допущенные ошибки", - добавил Ван Вэньбинь.

Представитель уточнил, что для нормализации ситуации Канберра "не должна заниматься политизацией торгово-экономических отношений с Китаем под предлогом защиты национальной безопасности".

Как сообщил ранее Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, власти Китая замораживают стратегический диалог с Австралией в экономической сфере. В свою очередь Канберра аннулировала договоренности между штатом Виктория и КНР, касающиеся продвижения проектов инициативы "Один пояс - один путь", поскольку они "не соответствуют внешнеполитическим интересам" австралийской стороны.