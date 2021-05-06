Песков заявил, что место проведения возможной встречи Путина и Байдена пока не определили

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО.