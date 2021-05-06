Лавров призвал не политизировать процессы по установлению мирной жизни в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не политизировать процессы, которые ведутся в Нагорном Карабахе для установления мирной жизни.

"Не надо сейчас политизировать процесс. Он идет достаточно сложно, потому что решаются и вопросы, связанные с маршрутами соединения этого региона, связанные с обеспечением того, что сейчас называют связанностью региональных отношений. Решаются вопросы линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Это практические, понятные вещи, которые необходимо решить, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"Те, кто пытается эти вопросы отнести на потом, а сначала заниматься политическими дискуссиями, по-моему, ставят весь процесс с ног на голову. Гораздо проще решать политические вопросы, когда люди стали нормально жить на земле - и азербайджанцы, и армяне - друг с другом, как это было многие-многие десятилетия и столетия", - добавил Лавров.

Стабилизация обстановки

Москва и Ереван отмечают прогресс по стабилизации обстановки в регионе Нагорного Карабаха и не снижают усилий по разминированию, защите культурного наследия и возвращению домой всех удерживаемых лиц, отметил Лавров.

"Затронули подробно ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Отметили достигнутый прогресс и стабилизацию обстановки. Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций", - сказал Лавров.

Он отметил и важный вклад в нормализацию ситуации в регионе, который вносит трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе. "Успех этой работы будет иметь решающее значение для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период", - добавил глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул востребованность дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "прежде всего по содействию созданию атмосферы доверия".

Разблокирование экономических связей

Любые заявления, идущие вразрез с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических связей в Нагорном Карабахе, не могут рассматриваться как альтернатива имеющимся соглашениям, заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании Занзегурского коридора.

"Что касается трехстороннего взаимодействия на уровне вице-премьеров, то этот механизм был создан по решению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Москве 11 января. Этот механизм предусматривает договоренности, которые могут быть исключительно добровольными, на взаимовыгодной основе и никоим образом не предполагают ничего, кроме дипломатического согласия и решений, которые позволят экономические связи полностью разблокировать. Любые вопросы, которые могут ставиться вразрез с договоренностями трех лидеров, не могут восприниматься как альтернатива тому, о чем было условлено", - сказал Лавров.

Зангезурский коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через Зангезур (Сюникская область Армении). 20 апреля Алиев в интервью азербайджанскому гостелеканалу заявил, что Баку добьется создания коридора независимо от желания Армении, а при ее противодействии будет готов решить этот вопрос силой. МИД Армении осудил эти высказывания, отметив, что они наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. В Москве призвали стороны воздерживаться от реваншистской и милитаристской риторики, которая "может вновь поставить регион на грань войны".